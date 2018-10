Prefeitura, SESAP e IV URSAP realizarão ações de prevenção e promoção à saúde durante o Carnaxelita

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tem início nesta sexta-feira (19) em Currais Novos uma das maiores micaretas do interior do Rio Grande do Norte, o CARNAXELITA, que deverá atrair milhares de foliões durante o final de semana para curtirem atrações como Léo Santana, Bell Marques e Rafa e Pipo Marques. A partir das 21h desta sexta-feira (19), a Prefeitura Municipal de Currais Novos, através do Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública e apoio da IV Regional de Saúde, dentro do Programa IST/AIDS, estarão realizando ações para prevenção e promoção à saúde e doenças sexualmente transmissíveis com foco na Sífilis em Stand localizado na Praça Cristo Rei.

O Stand da Saúde estará realizando testes rápidos e distribuindo preservativos para a população e o horário de funcionamento será: Sexta (19) das 21h às 01h do sábado; Sábado (20) das 21h às 01h do domingo; e Domingo (21) das 14h às 17h.