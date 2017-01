Prefeitura se reúne com comissão do “Arrastão do Boi” para planejar o “Carnaval Cultural”

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e uma comissão do grupo “Arrastão do Boi” se reuniram na manhã desta quinta-feira (12) na sede da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, para discutirem e planejarem a realização do “Carnaval Cultural” da cidade. O encontro também contou com a presença dos secretários Ronaldo Gomes (Fundação Cultural) e Ana Albuquerque (Turismo), e da coordenadora do Turismo, Socorro Góes. Com um projeto que incentiva a cultura local e valoriza os artistas da cidade, o carnaval deste ano promete uma maior participação popular e uma programação diversificada com a participação de projetos sociais. “Estamos discutindo juntos para planejarmos mais um belo carnaval cultural em Currais Novos”, disse o presidente da FCJBG, Ronaldo Gomes.