Prefeitura retoma abastecimento da Comunidade São Sebastião e melhora oferta d’água em outras duas

A Prefeitura Municipal de Currais Novos por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SEMAAB) resolveu nesta quinta-feira (19) o problema no abastecimento da comunidade São Sebastião, zona rural do município, com a escavação de um poço que regularizou o sistema de água que abastece as casas, e que também servirá para facilitar a oferta d’água para os carros-pipas que abastecem as comunidades Santo André e Poço de Serra.

A Secretária municipal de Agricultura, Fátima Barros, e o coordenador da SEMAAB, Nilton Oliveira, estiveram nas comunidades durante a manhã desta quinta-feira para acompanhar as ações. “Resolvemos o problema de abastecimento da comunidade São Sebastião e todos estão felizes com água na torneira pois a situação lá estava muito difícil”, disse Fátima. “Também demos início às reuniões nas comunidades rurais com o objetivo de fazer um diagnóstico das demandas para projetos estruturantes e coletivos nas comunidades”, comentou a secretária, que contou também com a parceria da EMATER na realização das reuniões nas três comunidades rurais.