Prefeitura recebe da UFRN “Programa e Relatório de Planejamento Urbano de Currais Novos”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte entregou na manhã desta quinta-feira (30 de novembro) ao Prefeito Odon Jr em Natal, o “Programa e Relatório de Planejamento Urbano de Currais Novos”, documento elaborado após uma pesquisa de dois anos feita por uma equipe de professores e alunos bolsistas com o intuito de coletar dados que auxiliarão a gestão pública no planejamento das ações em prol da população.

O encontro contou com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves e dos secretários municipais Lucas Galvão (SEMOSU), Ana Albuquerque (Interinamente na Saúde), Luciano Oséas (SEMTHAS), Patrício Dantas (Finanças), Jorian Santos (Educação) e Elton do Ó (Administração).

“Agradeço aos professores Fransualdo, Celso Locatel, João Emanuel e Ademir por terem incluído o município nesse importante projeto de pesquisa e extensão que trará benefícios para a nossa comunidade”, disse o Prefeito Odon Jr. A pesquisa envolveu 15 professores e alunos bolsistas na sistematização das informações, construções de mapas e pesquisas de campo. Foram colhidos dados sobre esgotamento sanitário, coleta de lixo, vias públicas, iluminação, analfabetismo, distribuição de água, domicílios, estrutura pública, renda da população, áreas de vulnerabilidade social, índice de desenvolvimento humano, entre outros.