Prefeitura realizou ações de cidadania e saúde na Comunidade Catunda nesta terça, 05

Crédito Jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizou na manhã desta terça-feira (05) na Comunidade Catunda, zona rural, diversas ações de cidadania e saúde para crianças, jovens, adultos e idosos, atividades estas que foram promovidas através das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social em parceria com a EMATER.

O Prefeito Odon Jr, acompanhado do Secretário Municipal de Gabinete, Francisco Medeiros, prestigiou as ações e destacou a importância da mobilização para a comunidade. “Fico muito feliz em estar aqui na comunidade e ver tantas ações positivas para a população, e isso mostra o quanto nossa gestão tem buscado levar para as comunidades e bairros atividades tão importantes”, disse o Prefeito, que aproveitou para enfatizar ações positivas realizadas nas comunidades rurais ao longo do ano, como o corte de terra, construção de “mata-burros”, abertura de cacimbas, abastecimento d’água, e muitas outras. A Presidente da Associação do Catunda, Damiana Francileide, agradeceu a Prefeitura pela realização da ação e disse que o momento era de grande alegria para todos.

Prestigiaram a ação, a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Maria do Céu Aprígio; o diretor regional da EMATER, Geraldo Mozart; Wilton Júnior (representante da SEMTHAS); Vereador Ausônio; a Secretária Municipal de Agricultura, Fátima Barros, e Nilton Oliveira e Diana Almeida, da coordenação da SEMAAB. Alunos das escolas municipais Ausônio Araújo e Gilson Firmino realizaram apresentações culturais na abertura do evento.

Dentre as ações realizadas pela SEMTHAS, palestras e esclarecimentos sobre Bolsa Família, Habitação, Carteira do Idoso, Prevenção de Violência, Rede de Apoio Social, Protagonismo Juvenil e Identidade Jovem. A Equipe de Saúde da Família que atua na comunidade realizou atendimentos com as crianças com foco na saúde bucal, além de realizar palestras sobre Saúde da Mulher e do Homem. Jogos e Brincadeiras para crianças e jovens e uma palestra abordando temas como previdência rural, crédito rural e renegociação de dívidas, encerraram a programação.