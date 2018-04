Prefeitura realizará nesta sexta, 13, duas audiências públicas para discussão e elaboração da LDO 2019

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizará nesta sexta-feira (13) duas audiências públicas para discutir e elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019, que tem como objetivo principal discutir com a população as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano. A primeira audiência acontecerá as 8h na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a segunda às 11h no Salão Nobre do Palácio Raul Macedo, sede da Prefeitura. É de grande importância a participação da população na audiência da LDO que orienta a elaboração da lei orçamentária anual.