Prefeitura realizará audiência pública no Povoado Cruz para discutir “Plano Municipal de Saneamento Básico”

A segunda audiência pública para discutir a elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico” de Currais Novos acontecerá nesta quarta-feira (17) às 8h no Ginásio de Esportes do Povoado Cruz, zona rural do município. A audiência, promovida pelos comitês de coordenação e executivo de elaboração do plano, tem como objetivo discutir junto a população temas importantes que contribuam com a construção do plano. Serão realizadas 4 oficinas durante a audiência: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem (destino de água de chuva) e resíduos sólidos (lixo).

O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ter seu documento elaborado até o final do ano para ser enviado à FUNASA/Ministério da Saúde com o objetivo de captar recursos necessários para obras e ações no setor. A primeira audiência aconteceu no dia 04 de maio no auditório da Escola Municipal “Professor Humberto Gama”.