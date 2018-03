Prefeitura realiza combate à dengue e muriçocas com uso de carros fumacê

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde através da 4ª URSAP – Regional de Saúde iniciou nesta quinta-feira (15) o trabalho de combate e prevenção às muriçocas e ao mosquito transmissor da dengue, oAedes Aegypti, com apoio de três carros fumacê que irão realizar o trabalho em alguns bairros da cidade de acordo com o cronograma (abaixo). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é importante que a população ao perceber a aproximação do carro, abra as portas e janelas de suas residências para que o fumacê tenha maior eficiência. O uso dos carros fumacê reforça o trabalho já realizado pelos Agentes de Endemias do Município, que é de extrema importância para o combate aos mosquitos.

Cronograma do Fumacê nos bairros de Currais Novos:

16/03:

Manhã: Alto de Santa Rita, Paizinho Maria, Silvio Bezerra e Santa Maria Goreti

Tarde: Paizinho Maria, Parque Dourado, Silvio Bezerra, Manoel Salustino e JK

17/03

Manhã: Parque Dourado, Radir Pereira, José Dantas, Manoel Salustino, Antônio Rafael e JK

Tarde: José Dantas, Dr. José Bezerra, Gilberto Pinheiro e Centro

18/03

Manhã: Dr. José Bezerra e Centro