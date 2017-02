Prefeitura realiza “1ª Copa Carnavalesca de Futsal” com a participação de 30 equipes

Trinta equipes de futsal de Currais Novos estão participando da primeira edição da “Copa Carnavalesca de Futsal”, competição realizada pela Subcoordenadoria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Currais Novos e que teve início nesta segunda-feira (13). De acordo com a organização do campeonato, os jogos acontecerão até a quinta-feira (23) no Ginásio “Geraldão” a partir das 18h30, e serão 4 partidas a cada dia (exceto no sábado e domingo).

No primeiro dia de competição, os resultados foram:

18h30 – Bayer de Munchen JK 0x3 Novo Stylo

19h10 – Bloco da Amizade 2×0 Turma da Galinha Pintadinha

19h50 – Boca na Grama 1×1 Atlético de Madri (8×9 nas penalidades)

20h30 – Amigos do Zuzú 1×6 Amadores

Jogos desta terça-feira 14/02

18h30 – Nacional x Vasp

19h10 – Órions x Red Bull

19h50 – GFC x Bloco dos Mineiros

20h30 – Vai que dá Certo x Boca Júnior