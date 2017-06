Prefeitura, Paróquia e CDL lançaram programação da “23ª Feirinha de Sant’Ana” nesta sexta

Tradicional evento da programação da Festa de Sant’Ana de Currais Novos, a “Feirinha” deste ano celebra sua 23ª edição no dia 22 de julho em novo formato para melhor acomodar o público, comerciantes e ambulantes, e todas estas novidades foram apresentadas para a imprensa local na manhã desta sexta-feira (23) no auditório da CDL, com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, do padre Erivan Primo, de Rudson Gomes Cunha (CDL), Jailson Domingos (Comissão Organizadora), e equipe da Prefeitura Municipal.

“Todas as mudanças foram pensadas para melhor atender o grande público que prestigia nossa feirinha”, disse o Padre Erivan Primo, que destacou o novo formato do evento, que este ano acontecerá entre o Coreto “O Guarani” até o Fórum Municipal, ocupando todo o espaço do Largo da Avenida Cel. José Bezerra. Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, é muito importante a soma de esforços entre a prefeitura, CDL e Paróquia para o sucesso do evento. “Essa tradição da feirinha vem se fortalecendo e a Prefeitura é uma parceira importante, contribuindo com a estrutura e divulgação turística do evento”, comentou Anderson.

De acordo com Rudson, “o espaço atenderá melhor as necessidades das pessoas”, e que terá disponível para venda 110 espaços. No palco principal, shows de Robson Ilsen e Robson Carneiro e o Forró de Autoridade. O lançamento para os comerciantes, ambulantes e público que desejar comprar algum espaço, acontecerá na próxima quarta-feira (28) às 8h na CDL.