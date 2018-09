Prefeitura inaugurou “Centro de Múltiplo Uso” do bairro Dr. José Bezerra de Araújo

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos inaugurou na noite desta terça-feira (18) o “Centro de Múltiplo Uso” do bairro Dr. José Bezerra de Araújo, espaço localizado na Rua do Petróleo e que foi construído pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos com recursos próprios da Prefeitura. Na solenidade de inauguração, o Prefeito Odon Jr afirmou que o espaço terá uma ampla serventia. “Este Centro dará muitas oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos que poderão utilizá-lo para cursos de capacitação, aulas de artes marciais, palestras, eventos socioculturais, e tantas outras ações importantes”, comentou.

O “Centro de Múltiplo Uso” do bairro Dr. José Bezerra de Araújo recebeu o nome de “Manoel Garcia”, Conselheiro Tutelar que lutou pelos direitos das crianças e adolescentes no município. O projeto de lei que dá nome ao Centro é de autoria da Vereadora Celinha. Secretários municipais, servidores, vereadores, Diretoria da Associação de Moradores, e moradores do bairro, prestigiaram a solenidade, que também contou com apresentações culturais.

As Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social serão responsáveis por gerenciar o espaço, que tem como objetivo principal ser um local para atividades educativas e sociais.