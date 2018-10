Prefeitura inaugura Praça “Estelina Othon” no bairro Sílvio Bezerra de Melo nesta terça-feira, 30

A Prefeitura Municipal de Currais Novos inaugura às 19h desta terça-feira (30) a Praça “Estelina de Albuquerque Othon” localizada no Bairro Sílvio Bezerra de Melo (Entre as ruas Antônio Othon de Araújo e Manoel Targino Agripino). A Praça, com construção iniciada em 2013, foi paralisada por falta de recursos, porém, a atual gestão através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) retomou a obra com recursos próprios do município.

A Praça tem um amplo espaço para a convivência da população, parque infantil, canteiros com plantas nativas, rampa de acessibilidade, e um “Cristo Redentor” no centro do espaço. Após a inauguração oficial pelo Prefeito Odon Jr, acontecerá mais uma edição do projeto “Arte por Toda Parte” com atrações culturais da cidade.

Sobre Estelina de Albuquerque Othon

Estelina Andrade de Albuquerque nasceu em 14 de Janeiro de 1913 em Itabira, Minas Gerais, sendo de uma tradicional família mineira, tendo como primo o poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade. Após se casar com o curraisnovense Antônio Othon Filho, o “Dr. Nithon”, em 1935, passou a assinar seu nome como “Estelina de Albuquerque Othon”. Teve onze filhos, e em Currais Novos sua vocação principal foi os cuidados infantis, introduzindo no município as noções e práticas da Puericultura, ciência que reúne as noções e técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional e psicológico das crianças, o que favoreceu à redução na mortalidade infantil.