Prefeitura implanta SISREG e “Novo Protocolo de Regulação” para melhor atender a população

Garantir o acesso igualitário de toda a população a consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, é um dos objetivos do “Novo Protocolo de Regulação” que a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde, implantou na rede de saúde do município e tem como meta gerenciar melhor os encaminhamentos dos pacientes à estes serviços. O Novo Protocolo foi apresentado em reunião na tarde desta quinta-feira (22) na Secretaria Municipal de Saúde, com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, da secretária de Saúde, Rosário Bezerra, e da equipe da SEMSA.

“Este novo protocolo levará em consideração as necessidades clínicas de cada paciente, e com isso, irá melhorar o atendimento aos usuários”, disse a Secretária de Saúde, Rosário Bezerra.

O Novo Protocolo

A Central de Regulação otimizará os serviços com maior qualidade e resolutividade, e tem na equipe duas enfermeiras autorizadas pelo Ministério da Saúde capazes de realizar a análise de cada caso. A marcação de consultas, exames, procedimentos de média e alta complexidade, além de outros serviços importantes, serão realizados nesta central através do sistema web do SISREG. A Central funcionará na Secretaria Municipal de Saúde e atenderá a população da seguinte maneira: de 7h às 9h atendimento voltado para a pactuação estadual; Atendimento de pactuação municipal será de 9h até as 17h.

A adesão ao SISREG – Sistema Nacional de Regulação, fará com que o município de Currais Novos economize R$ 4 mil mensal, custo do sistema antigo, economia essa que só foi possível devido à adesão do município à este novo sistema do Governo Federal. Em março, três servidores da Secretaria Municipal de Saúde participaram de capacitação em Brasília para conhecerem o sistema e, assim, organizarem o novo protocolo de regulação em Currais Novos.