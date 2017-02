Prefeitura, IFRN e Associação dos Músicos discutiram projetos de música

O Prefeito de Curais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta quarta-feira (08) com o maestro do IFRN/Campus Currais Novos, Andrei Azevedo, para discutir projetos importantes de música para serem realizados nas escolas municipais, assim como planejar o fortalecimento da Banda Maestro Santa Rosa. O Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes, e o presidente da Associação Curraisnovense de Músicos, Francinaldo Moura, participaram da reunião. Durante o encontro, discussão sobre a realização no futuro de cursos e oficinas nas escolas como forma de incentivar e formar crianças e jovens na música. “Muito importante essa discussão para fortalecermos nossa cultura e incentivar os jovens e crianças a atividades sociais que melhorem nossa comunidade”, disse Odon.