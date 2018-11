Prefeitura entrega Veículo de Transporte Sanitário adquirido com recursos devolvidos pela Câmara Municipal

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos entregou na manhã desta sexta-feira (09) um Veículo de Transporte Sanitário no valor de R$ 157 mil que será de grande importância para o deslocamento de pacientes curraisnovenses que realizam tratamentos de saúde em outros municípios. Os recursos para a aquisição da Van são provenientes de devolução da Câmara Municipal no exercício de 2017.

A solenidade de entrega contou com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, do Secretário Municipal de Saúde, Luciano Oséas, do Presidente da Câmara Municipal, Ver. João Neto, dos vereadores Zefinha Moura, Tércia Leda, Celinha, Ezequiel, Leilza Palmeira, Edmilson Souza, Marquinhos, Wilton, Rady Dias e Ausônio, além de secretários municipais e servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Para o Prefeito Odon Jr a aquisição do veículo através da devolução de recursos da Câmara é um feito histórico no município. “Desde que assumimos temos o compromisso de trabalhar por Currais Novos e buscado avançar em todos os setores, além de sempre termos um diálogo constante com a Câmara Municipal, que de forma sensata, devolveu esses recursos importantes para o município”, comentou o Prefeito, afirmando que a Van, com capacidade para 15 passageiros, irá melhorar as condições de transporte de pacientes que realizam diversos tratamentos como hemodiálise. O Prefeito Odon Jr também comentou sobre a realização de outras ações importantes na saúde do município como a reforma e ampliação de 5 Unidades Básicas de Saúde na Zona Rural.