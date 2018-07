Prefeitura entrega novas camas à Base descentralizada do SAMU em Curais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A base descentralizada do SAMU Currais Novos – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência recebeu na manhã desta terça-feira (10) novas camas para a estrutura da sala de repouso das equipes que trabalham na unidade e que necessitavam de melhores acomodações para o descanso durante os plantões. A entrega do mobiliário foi realizada pelo Prefeito Odon Jr na companhia do secretário municipal de saúde, Luciano Oséas. Em reunião recente com o Secretário Estadual de Saúde, Pedro Cavalcanti, o Prefeito Odon Jr solicitou novas ambulâncias para a base de Currais Novos, pedido este que deverá ser atendido em breve.

Com média de 200 atendimentos por mês, a base de Currais Novos conta com duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico (USB) e uma avançada (USA) que é equipada com UTI móvel. De acordo com a coordenadora do SAMU Currais Novos, enfermeira Lígia Daiana, a chegada das novas camas atende uma antiga reinvindicação. “O conforto da equipe é essencial para melhores condições de trabalho e de saúde dos nossos profissionais”, comentou. Também estiveram visitando a base Currais Novos na manhã desta terça, o coordenador geral do SAMU RN, Milton Jr, a coordenadora de enfermagem do SAMU RN, Raquel Gurgel, e o responsável pelas frotas e apoio administrativo do SAMU, Uzimar Vale.

A Base do SAMU Currais Novos foi inaugurada em 2013 e atende sete municípios da região, dando grande apoio nos atendimentos de urgência à população. Em Currais Novos, a equipe conta com 5 médicos, 5 enfermeiros, 12 condutores, 8 técnicos de enfermagem, além de uma profissional de apoio.