Prefeitura e SEBRAE promovem nesta semana o Programa de Capacitação “Mais Negócios”

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tem início nesta segunda-feira (27) e se estenderá até a sexta-feira (01) o programa de capacitação do SEBRAE “Mais Negócios” em Currais Novos, que contará com a parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor. Cerca de 300 pessoas participarão de cursos e palestras durante a semana entre 19h e 22h no Ginásio Geraldão. O Programa “Mais Negócios” é uma capacitação em massa que estimula o empreendedor através de comportamentos, habilidades e competências, despertando o entendimento do processo de gestão de negócios voltado para o sucesso a partir de vivências empreendedoras.

De acordo com o SEBRAE, o objetivo é capacitar esse público e fortalecer as empresas existentes e estimular a criação de novos negócios. Entre os temas abordados no programa estão: conceito de empreendedorismo, perfil empreendedor e modelo de negócios, marketing, vendas, promoções, definição de metas, entre outros.