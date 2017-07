Prefeitura e Paróquia lançaram a programação da Festa de Sant’Ana 2017

A Paróquia de Sant’Ana e a Prefeitura Municipal de Currais Novos apresentaram na noite deste domingo (09) no Aero Clube, a programação oficial da 209ª Festa de Sant’Ana 2017, que acontecerá entre os dias 16 e 26 de julho com diversos eventos sociais e religiosos. O Prefeito Odon Jr, o Padre Erivan Primo, e o presidente da Câmara Municipal, João Neto, participaram da solenidade, que também contou com a grande participação dos devotos da padroeira. O lançamento da programação deste ano contou com a honrosa participação da Banda Maestro Santa Rosa, que foi reativada após um esforço da atual gestão com apoio da Paróquia de Sant’Ana.

O prefeito Odon Jr destacou a importância da festa para Currais Novos. “Esta é uma festa que reúne as famílias e um momento de celebrarmos a nossa padroeira”, disse o Prefeito, que aproveitou o momento para homenagear os padres que fizeram parte da história da festa, como os saudosos Monsenhores Paulo Herôncio e Ausônio, e o Padre Cortez. Neste ano, a festa tem como tema “Com Sant’Ana, cantemos as maravilhas do Senhor em Maria”.

Programação da “Festa de Sant’Ana 2017”

Dia 14.07: Missa do Vaqueiro às 7h no Marco Zero no Totoró

Dia 15.07: Às 16h, Pedal de Sant’Ana, saindo do Matriz de São Francisco

Dia 16.07: Às 12h, II Feijoada de Sant’Ana no Espaço de Eventos da Capela de Santa Maria Goretti; Abertura solene às 18h na Matriz de Sant’Ana.

Dia 17.07: Às 8h, Missa do Agricultor e 51º Desfile do Agricultor; Novena às 19h

Dia 18.07: Novena às 19h; Às 21h, leilão de doces e salgados na Praça Cristo Rei

Dia 19.07: Novena às 19h; Às 21h, leilão de doces e salgados na Praça Cristo Rei

Dia 20.07: Novena às 19h, e logo após, o 23º Jantar de Sant’Ana na Praça Cristo Rei

Dia 21.07: Novena às 19h; Festa da Nostalgia no Aero Clube com animação de Paulino e Pacélio e Banda Feras

Dia 22.07: Às 13h, Feirinha de Sant’Ana na Avenida Coronel José Bezerra; Novena às 19h

Dia 23.07: Carreata de Sant’Ana às 18h; Novena às 19h; Às 21h, 1ª noite maior do Pavilhão, com animação de Brasas do Forró e Rafael Bezerra (Patrocínio da Prefeitura)

Dia 24.07: Novena às 19h; Às 21h, 2ª noite maior do Pavilhão, com animação de Mastruz com Leite e Daniel Nogueira (Patrocínio da Prefeitura)

Dia 25.07: Novena às 19h; Às 21h, 3ª noite maior do Pavilhão, com animação de Issac Galvão, Raynel Guedes (Patrocínio da Fecomércio); e Alcimar Monteiro (Patrocínio da Assembleia Legislativa)

Dia 26.07: Dia de Sant’Ana; 06h30, Missa na Matriz; Às 09h30, Concelebração Solene presidida pelo Bispo Diocesano Dom Antônio Carlos; Às 16h30, Procissão de Sant’Ana.

..