Prefeitura e Gabinete de Gestão Integrada discutem ações de segurança durante festas de julho

A Prefeitura Municipal de Currais Novos e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) discutiram durante a tarde desta quinta-feira (06) as ações de segurança que serão realizadas durante as festas de julho, como Vaquejada, Feirinha e Festa de Sant’Ana. O GGIM é formado por instituições de segurança pública e justiça criminal, além do poder público municipal, e tem como trabalho principal promover a articulação dos órgãos competentes para ações integradas de combate à violência e criminalidade.

Participaram da reunião o Prefeito Odon Jr; o secretário do Gabinete Municipal, Francisco Medeiros; a secretária municipal de turismo, Ana Albuquerque; o secretário executivo do GGIM, Adaildo Santos; a promotora Dra. Janayna; o Juiz da Vara Criminal, Dr. Ricardo Cabral; Rafael Diniz (OAB); representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Agentes de Proteção, Defesa Civil, SAMU, e do CDP. O Padre Erivan Primo e os representantes da Vaquejada também participaram da reunião.

O prefeito Odon Jr disse que a reunião serviu para a discussão das ações de segurança durante as festas, e, também, sobre o monitoramento por câmeras, trânsito e a estrutura do CDP. “A Prefeitura de Currais Novos tem somado esforços para colaborar com a segurança no município, e este encontro foi muito importante para traçarmos estratégias para nossa segurança”, disse o Prefeito.