Prefeitura e comissão organizadora do 14º “Cactus Moto Fest” se reuniram nesta quinta

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dos maiores eventos motociclísticos do país, o “Cactus Moto Fest” em Currais Novos acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março com uma programação diversificada que contemplará atrações culturais e shows musicais, além da confraternização dos motociclistas que vem de diversas partes do país. Na manhã desta quinta-feira (22) o Prefeito Odon Jr e o Vice-Prefeito Anderson Alves receberam a comissão organizadora do evento que este ano celebra sua 14ª edição.

“Este evento é muito importante para a economia local pois movimenta diversos serviços como hospedagem, alimentação, dentre tantos outros”, comentou o Prefeito Odon Jr. De acordo com os organizadores, a Prefeitura Municipal é uma das grandes parceiras do Cactus. “O apoio do município é muito importante para que o evento cresça cada vez mais”, comentou um dos organizadores.

Também participaram da reunião os secretários Francisco Medeiros (Gabinete Municipal), Lucas Galvão (Obras e Serviços Urbanos), Ronaldo Gomes (Fundação Cultural José Bezerra) e a coordenadora da Secretaria Municipal de Turismo, Socorro Góes.

Na tarde desta quinta acontecerá reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) para discutir as ações de segurança durante o evento.