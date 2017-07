Prefeitura e CAERN realizarão obra que possibilitará melhoria na qualidade da água vinda da adutora

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu no fim da tarde desta terça-feira (18) com o Professor da UFRN, João Abner, com o diretor de operação e manutenção da CAERN, João Alberto, e com o engenheiro da CAERN, José Eudes, para discutir a parceria entre a Prefeitura e a Companhia de Águas e Esgotos do RN na melhoria do abastecimento e da qualidade de água vinda da nova adutora. O secretário municipal de obras e serviços urbanos, Lucas Galvão, e o técnico da SEMOSU, Bruno, também participaram da reunião.

A CAERN informou que a água da adutora de engate já está chegando à Currais Novos e Acari, e que devido a turbidez da água ocasionada pela tubulação, será necessária a realização de uma obra que interligará a encanação da adutora da sede da CAERN, na Avenida Getúlio Vargas, até a Estação de Tratamento próximo à igreja Imaculada Conceição. “Esta será uma obra de escavação, colocação de tubulação e depois o fechamento do calçamento. Com a realização dessa obra vai ser possível tratar ainda mais essa água da adutora e melhorar a sua qualidade, coloração e turbidez”, disse o Prefeito Odon Jr.

A Obra de ligação passará em parte na rua Baldômero Chacon, Avenida Brasil (passando ao lado do CEJA e Biblioteca Municipal), e finalizada no início da Rua Estuessel Augusto. “Essa será uma obra da CAERN onde fechamos o apoio da Prefeitura para que ela seja realizada o mais breve possível, onde apoiaremos com nossas máquinas, logística e pessoal”, comentou Odon Jr, que agradeceu à CAERN pela parceria com a Prefeitura de Currais Novos.