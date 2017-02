Prefeitura e Banco do Nordeste discutiram iniciativas de fomento à economia curraisnovense

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, se reuniram na manhã desta quinta-feira (09) com o Gerente Geral da Agência do Banco do Nordeste em Currais Novos, Arony Garcia, e com o Gerente de Negócios – Governo/Banco do Nordeste, Onireves Cardoso, para discutirem ações e iniciativas de desenvolvimento da economia curraisnovense.

Os representantes do Banco apresentaram números sobre os investimentos e ações da agência que além de Currais Novos atende os municípios de Acari, Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. Nos últimos três anos (2014 à 2016), a agência contratou quase 73 mil operações, totalizando R$ 294 milhões, e só em Currais Novos foram contratados mais R$201 milhões. “Importante discutirmos ações de fomento à nossa economia e de atração de investimentos, empresas, pequenos empreendimentos como facções, e como captar recursos através do SINCONV – Sistema de Convênios do Governo”, disse o Prefeito Odon Jr.

A agência possui carteiras especializadas na micro finança, pessoa física, agricultura familiar, micro e pequena empresa e empresarial. No plano nacional, o Banco do Nordeste corresponde a 65% dos créditos à longo prazo, enquanto que em Currais Novos este índice é de 89,8%.