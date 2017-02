Prefeitura e Banco do Brasil renovam parceria do projeto “AABB Comunidade”

Um dos mais importantes serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da assistência social de Currais Novos, o Projeto “AABB Comunidade” será retomado no próximo dia 07 de março após a renovação da parceria entre a Prefeitura de Currais Novos e o Banco do Brasil, acordo firmado na manhã desta quinta-feira (16) entre o Prefeito Odon Jr e o gerente da agência BB em Currais Novos, Gustavo Monteiro. O encontro também contou com a presença dos secretários municipais Luciano Oséas (Trabalho, Habitação e Assistência Social), Francisco Medeiros (Gabinete Municipal), da coordenadora do projeto AABB Comunidade, Ana Cristina; da agente administrativa do projeto, Edilma Ubaldo; da coordenadora do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social “Tetê Salustino”, Jeane Braga; do subcoordenador de esportes da Secretaria Municipal de Educação, José Willame; e do Presidente da AABB Currais Novos, De Lamare Bernie Morais e Sousa.

“Esta parceria é muito importante para as nossas crianças e jovens, e o projeto tem um grande alcance social”, disse o Prefeito Odon Jr, reafirmando o maior compromisso da Assistência Social com o projeto. De acordo com o secretário Luciano Oséas, o CRAS passará a ter um papel fundamental nas ações do programa. “O CRAS dará um suporte maior com o acompanhamento das famílias destas crianças que serão atendidas pelo projeto”, comentou.

Atendendo à crianças e jovens entre 06 e 17 anos e 11 meses que estudam na rede pública de ensino, o projeto “AABB Comunidade” tem como principal objetivo ampliar o acesso do público alvo à ações e atividades esportivas, culturais e educativas, que desenvolva as habilidades e incentive a socialização e a convivência comunitária destes jovens. De acordo com a SEMTHAS, 300 alunos deverão ser inseridos no projeto. As matrículas acontecerão na segunda-feira (20) e terça-feira (21) no CRAS Tetê Salustino (Rua Primo Martins, 33 A, bairro Sílvio Bezerra de Melo) e na quinta-feira (23) e sexta-feira (24) no CRAS “Dra Fátima Barbosa (Rua do Plutônio, JK, vizinho à SEMTHAS), entre 8h e 11h30 e das 14h às 17h.