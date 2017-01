Prefeitura e Associações Rurais se reúnem para planejar metas e projetos para 2017

Ouvir os representantes das comunidades rurais e planejar as ações e projetos que deverão ser realizados neste ano na zona rural de Currais Novos direcionaram a primeira reunião entre a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (SEMAAB) com as Associações Rurais do Município, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (09) no Salão Nobre da Prefeitura. O encontro contou com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, da secretária da SEMAAB, Fátima Barros, da equipe técnica da secretaria, Diana Moreira, Nilton Oliveira e João Manoel, além de representantes da EMATER, da Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Maria Do Céu Aprígio, e dos vereadores Marquinhos e Ausônio.

Gestão participativa e a pactuação com as associações é uma das propostas do Prefeito Odon Jr, que afirmou durante a reunião que um dos seus desejos é criar núcleos produtivos em cada comunidade, como os que existem no Quandú, Cruz e Trangola. “Queremos incentivar a criação de cooperativas e estimular a economia rural, e nós iremos fazer isso com o apoio de todos”, disse o prefeito. “Montamos uma equipe técnica na secretaria que tem um ótimo convívio com o meio rural e conhece as demandas dos que lá vivem”, comentou o Prefeito. O uso correto do maquinário da SEMAAB, recuperação de estradas e corte de terra também foi tema de debate.

“Estamos fazendo um diagnóstico da realidade da secretaria e da situação, e esta reunião é importante para ouvirmos das associações as demandas e ações que podemos construir em parceria”, disse Fátima Barros. A Secretária lembrou que a SEMAAB irá construir o programa de trabalho para 2017 a partir das reivindicações dos representantes das comunidades. Para o vice-prefeito Anderson Alves, o trabalho será em prol da coletividade. “Queremos um diálogo constante ao longo dos 4 anos com as associações rurais para planejarmos as ações”, comentou.