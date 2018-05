Prefeitura de Lagoa Nova PAGA a folha dos professores mesmo estando parte do magistério de braços cruzados

Além do mês de abril/2018, o prefeito Luciano Santos está pagando 1/3 das férias de toda a classe.

Resta saber, se os professores da rede municipal lagoanovense que ganham mais que os professores de Currais Novos irão se sensibilizar e retornarem as salas de aula, pois, com salários em dia e indenizados com suas férias não observem que a crise já alcançou os 750 metros de altitude daquela Suíça do frio potiguar.