Prefeitura de Jardim do Seridó inicia ações para realizar melhorias no trânsito da cidade

O prefeito de Jardim do Seridó, Amazan, conforme anunciado, recebeu nesta terça-feira, 17, uma equipe do DETRAN-RN que veio diretamente de Natal para realizar algumas ações no trânsito de Jardim do Seridó. Projetos para implantação de algumas faixas de pedestres em lugares estratégicos, sinalização de algumas ruas em mão e contramão, visando uma melhor segurança no trânsito municipal. Os técnicos visitaram alguns pontos críticos indicados pelo prefeito, que acompanhou a equipe nas visitas a esses locais, anotaram e desenharam alguns pré-projetos que serão elaborados na entidade e enviados para a prefeitura de Jardim do Seridó. O Detran também confirmou a parceria com fornecimento de placas de sinalização e execução da pintura das faixas de pedestres que serão implantadas no município. O prefeito Amazan disse que esse foi o primeiro passo dado no sentido de melhorar e dar mais segurança ao trânsito jardinense.