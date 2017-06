Prefeitura de Currais Novos realizará reuniões para debater “Orçamento Participativo”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos iniciará no próximo dia 03 de julho (segunda-feira) uma série de reuniões para debater com a população o “Orçamento Participativo”, que é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população.

As plenárias de sensibilização terão caráter mobilizatório nas regiões urbana e rural, e terão como objetivo discutir com a sociedade civil organizada as prioridades entre os programas e ações previstos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Com a divisão dos bairros e comunidades rurais, as plenárias acontecerão em 6 regiões assim definidas:

Região 1 (Dia 03 de Julho, às 19h, no Pátio da Matriz de São Francisco de Assis): Bairros Dr. José Bezerra, José Dantas de Araújo, Parque Dourado, Radir Pereira e Walfredo Galvão.

Região 2 (Dia 05 de Julho, às 19h na Escola Municipal Justino Dantas): Povoado Cruz e comunidades circunvizinhas.

Região 3 (Dia 07 de Julho, às 19h, no Ginásio Elisão): Bairros Alto de Santa Rita e Paizinho Maria.

Região 4 (Dia 10 de Julho, às 19h, na Associação das Mulheres Produtoras Rurais do Quandú): Comunidade Quandú e comunidades circunvizinhas.

Região 5 (Dia 11 de julho, às 19h na Escola Municipal Professora Trindade Campelo): Bairros Antônio Rafael, Distrito Industrial, Parque das Pedras, Professor Gilberto Pinheiro, Sílvio Bezerra de Melo e Sítio Cachoeira.

Região 6 (Dia 12 de Julho, às 19h, na Praça Tetê Salustino): Bairros Cel. Manoel Salustino, Centro, JK, Manoel Tomaz de Araújo e Santa Maria Gorete.

Após a realização de todas as plenárias, a Prefeitura realizará a “Conferência Municipal do Orçamento Participativo”, que acontecerá no dia 28 de Julho, às 19h, no Salão Nobre do “Palácio Raul Macedo”.