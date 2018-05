Prefeitura de Currais Novos realiza ações de combate ao Aedes Aegypti e Muriçocas

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde vem realizando um intenso trabalho de combate às muriçocas e ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti, em diversos pontos da cidade com o intuito de acabar com os focos desses mosquitos. De acordo com a SEMSA, o trabalho é permanente através da atuação dos Agentes de Endemias que visitam as residências e desenvolvem um trabalho educativo. No final do mês de março teve início um trabalho mais intenso com a utilização de três UBV’s móveis, equipamentos que aplicam veneno (fumacê) em diversos locais da cidade, assim como a limpeza dos rios São Bento e Currais Novos.

As ações de combate ao Aedes Aegypti e muriçocas por meio de UBV Portátil já foram realizadas em algumas ruas dos bairros Centro, Santa Maria Gorete, Paizinho Maria e Manoel Salustino. Nesta segunda-feira (07), o trabalho acontece em alguns pontos dos bairros Parque Dourado e Silvio Bezerra de Melo, amanhã (terça-feira 08), as ações acontecem em algumas ruas dos bairros Antônio Rafael e Gilberto Pinheiro.