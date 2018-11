Prefeitura de Currais Novos premia atletas e escolas campeãs do XVI JOMEC

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Em solenidade especial na manhã desta quarta-feira, 28, no Ginásio de Esportes “Geraldão”, a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Educação e Esportes (SEMEC) premiou os 74 atletas “ouro” e as escolas campeãs dos XVI Jogos Municipais Esportivos e Culturais – JOMEC, que aconteceram entre os dias 13 e 23 deste mês com a participação de cerca de 3 mil atletas que disputaram medalhas em 13 modalidades.

Durante o evento, o Prefeito Odon Jr ressaltou a importância dos jogos para a educação e o fortalecimento da integração social entre os atletas e escolas. “O JOMEC se consolidou como uma das maiores competições da região e isso mostra o quanto nossas escolas e atletas tem o compromisso com o esporte que é tão fundamental para nossa educação e sociedade”, comentou. A entrega da premiação contou com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, do secretário da SEMEC, Jorian Pereira, do Coordenador Municipal de Esportes, Professor Uilame, e do Professor Adegilmar, que representou a 9ª DIREC.

Foram premiados os 74 atletas “Ouro” que se destacaram nas categorias mirim, infantil e juvenil nas modalidades Handebol, futebol society, futsal, judô, natação, vôlei in door, vôlei de dupla, badminton, atletismo, tênis de mesa, dama, xadrez e queimada. Após a entrega das medalhas foi realizada a premiação das escolas campeãs: Escola Municipal “Professor Humberto Gama – PHG”, entre as escolas municipais, conquistando 9 Ouros, 4 Pratas e 3 Bronzes; e o Centro Educacional LOGOS entre as escolas particulares, com 17 Ouros, 11 Pratas e 8 Bronzes.