Prefeitura de Currais Novos paga 50% do 13º salário nesta quinta-feira

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos paga nesta quinta-feira (12) os 50% do 13º salário dos servidores municipais, fortalecendo assim a economia local neste início de período festivo na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (SEMFIN), o valor total da folha dos 50% do 13º é de R$1.252.729,13 (Um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais, e treze centavos).