Prefeitura de Currais Novos monta “Plano de Contingência” contra Dengue, Chikungunya e Zika

Montar um “Plano de Contingência” para amenizar os problemas causados pelas arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti como Dengue, Chikungunya e Zika, foi a principal estratégia que a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu como forma de antecipar as ações de combate às estas epidemias. Na manhã desta quinta-feira (12) o Prefeito Odon Jr se reuniu no Gabinete Municipal com alguns secretários municipais e membros do Conselho Municipal de Saúde para definir as estratégias do Plano.

Elaborado pela secretária de saúde, Rosário Bezerra, junto à equipe técnica da secretaria, o plano terá 3 eixos de ação: Assistencial, Ambiental e Educacional. “É importante esse envolvimento das secretarias e um trabalho integrado para minimizarmos os problemas de saúde causados por estas doenças”, disse o prefeito. A secretária de saúde lembrou a importância, a sensibilização e apoio da população nas ações. “Iremos realizar mutirões de limpeza, ações educativas nas escolas e em todos os órgãos, e envolvermos toda a sociedade nesta luta”, disse Rosário.