Prefeitura de Currais Novos lançou oficialmente a programação do XXII Forronovos na noite desta quinta-feira, 08

Lançada oficialmente na noite desta quinta-feira (08) no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Currais Novos a programação do XXII FORRONOVOS, maior festejo junino do município e que acontecerá de 15 à 18 de junho com uma programação diversificada e com valorização da cultura e dos artistas locais. O Prefeito Odon Jr, ao lado do Vice-Prefeito Anderson Alves; da secretária municipal de turismo e desenvolvimento econômico, Ana Albuquerque; e do Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes; apresentou a programação para a população e imprensa. “Teremos um grande diferencial este ano com uma maior valorização da nossa cultura, artistas, e isso é muito bom para a nossa cidade”, disse o Prefeito, que aproveitou para destacar o grande interesse de quadrilhas juninas no festival realizado durante o FORRONOVOS. “Tivemos mais de 60 inscrições, mas apenas 24 vagas, e isto nos faz repensar no crescimento do FORRONOVOS e do Festival de Quadrilhas Juninas para o próximo ano”, comentou Odon Jr, lembrando que uma das ideias para o próximo ano é o fortalecimento dos arraiás nos bairros da cidade.

Também participaram do lançamento oficial do FORRONOVOS 2017 os secretários municipais, vereadores, representantes das quadrilhas juninas de Currais Novos, imprensa e população. Após o lançamento, comidas típicas foram servidas, e Ivo do Acordeon animou o público.

Confira a programação do XXII FORRONOVOS – “No Chiado da Chinela”.

Segunda-feira (12 de junho)

8h: Forró na Feira Livre; Grupo Caçuá de Mamulengos; Forró Pé de Serra com Ingrid Silva

Quinta-feira (15 de junho)

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”

Apresentações: APAE; homenagem aos Santos Juninos; Escolha da Rainha e Rainha Mirim do FORRONOVOS; e Quadrilha da Escola Municipal “Professora Trindade Campelo”

Corredor cultural (Av. Cel José Bezerra) “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Sanfoneiro Ivo do Acordeon; Emanuel Bonequeiro de Caicó; e Wilker Cordeiro (Dança junina)

Todos os dias teremos no corredor cultural as seguintes atrações: Praça de alimentação; Gastronomia junina; Feira de Cordel; Apresentações culturais; e a participação da Inovatur com brincadeiras juninas.

Sexta-feira (16 de junho)

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”: Apresentações culturais das creches, escolas, e de cidades circunvizinhas (São Vicente, Cerro Corá, Lagoa Nova e Bodó)

Corredor cultural “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Bastinho do Acordeon, Cris Flores (Dança Nordestina), Teatro da Escola Trindade Campelo (O Amor de Lampião)

23h: Palco Principal (Largo do Tungstênio)

Show Musical com Guilherme Dantas e Forró da Autoridade

Sábado (17 de junho)

16h: Corrida da Fogueira, com largada no Largo do Tungstênio Hotel

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”

Apresentação da Rainha do Forronovos; Festival de Quadrilhas Juninas Tradicionais com entrega de premiação

Corredor Cultural “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Antônio Lins Sanfoneiro, Boi de Reis de São José de Campestre, Bonequeiro Duda da Boneca de Natal

23h: Palco Principal

Show Musical com Lara Amélia, Forró Tá Danado de Bom

Domingo (18 de junho)

16h: Parque de Vaquejada: Corrida de Jegue com entrega de premiação

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”: Apresentação Rainha do Forronovos; Concurso de quadrilha estilizada com entrega de premiação

Corredor cultural “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Banda Relabucho, Caçuá de Mamulengos, Poeta Sérgio Cleto, Exposição de Vinil, Pau de Sebo e Quebra Panela