Prefeitura de Currais Novos investe na melhoria da iluminação pública

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) vem realizando desde o início do ano diversos serviços de melhoria na iluminação pública tanto na zona urbana quanto na zona rural. O trabalho da equipe da iluminação pública consiste tanto na troca de lâmpadas, braços, reatores, até a instalação de luz branca, assim como a extensão da rede em locais que necessitavam de iluminação.

Em todos os bairros da cidade e em diversas comunidades rurais a Prefeitura vem realizado estes serviços que são fundamentais para a segurança da população. A SEMOSU destaca os serviços realizados em locais como: O acesso ao bairro Radir Pereira (Saída para Lagoa Nova); BR 226, no acesso ao bairro Alto de Santa Rita (Saída para Natal); BR 427 (Saída para Acari); Praça Tetê Salustino; Pracinha do Hospital Regional; Trechos da Avenida Getúlio Vargas, Teotônio Freire, Rua Capitão Mor Galvão e Cel. José Bezerra; Cemitérios Públicos; Praça da Maçonaria; Praça Cristo Rei; Rua José Milanês; Entrada do bairro Sílvio Bezerra de Melo; Praça de Skate; Acesso ao IFRN, UFRN e bairro Walfredo Galvão (IPE); Estádio Cel. José Bezerra; além da troca e manutenção de lâmpadas em diversas ruas.