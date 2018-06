Prefeitura de Currais Novos inicia plenárias de discussão do “Orçamento Participativo 2019”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizou na noite desta quarta-feira (20) no auditório da Escola Municipal Professor Humberto Gama (PHG) a primeira das nove plenárias de discussão do “Orçamento Participativo 2019”, que debaterá junto à população as metas e ações a serem realizadas pela gestão municipal e definir o destino de R$ 200 mil que deverão ser divididos e aplicados em 4 áreas de interesse popular, tais como saúde, educação, turismo, assistência social, cultura, esporte, obras, etc.

O Prefeito Odon Jr ressaltou a importância do OP para o município. “Esse é um momento importante onde a população decide as ações e metas que devemos realizar no próximo ano, tornando nossa gestão democrática e com participação popular”, comentou. Também participaram da plenária o Vice-Prefeito Anderson Alves, secretários municipais, e moradores dos bairros Gilberto Pinheiro, Antônio Rafael e Centro. Ao final, foram eleitos 4 delegados que representarão estes bairros na plenária final no dia 08 de agosto.

Todas as mobilizações devem contar com a participação de representantes de bairros e comunidades, e a meta destes encontros é discutir com a sociedade civil organizada as prioridades entre os programas e ações previstos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. A próxima plenária do Orçamento Participativo acontecerá no dia 25 de junho (18h30) no Ginásio Elisão e tem como público alvo os moradores dos bairros Alto de Santa Rita e Paizinho Maria.