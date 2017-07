Prefeitura de Currais Novos inicia nesta segunda, 03, reuniões do “Orçamento Participativo”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizará nesta segunda-feira (03) às 19h no Pátio da Igreja de São Francisco, no bairro Parque Dourado, a primeira reunião de sensibilização junto à população para discutir o “Orçamento Participativo”, que é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população.

No total serão realizadas seis reuniões em regiões da zona urbana e rural, e todos estes encontros terão caráter mobilizatório e que deverão contar com a participação de representantes de todos os bairros e comunidades rurais. O objetivo central destes encontros é discutir com a sociedade civil organizada as prioridades entre os programas e ações previstos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Nesta segunda-feira (03), a reunião às 19h no Pátio da Igreja de São Francisco, no bairro Parque Dourado, será para os moradores residentes na Região 1, composta pelos bairros Dr. José Bezerra, José Dantas de Araújo, Parque Dourado, Radir Pereira e Walfredo Galvão.

