Prefeitura de Currais Novos inicia corte de terra nas comunidades rurais

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Uma das ações de maior impacto e importância para as comunidades rurais de Currais Novos é o Corte de Terra realizado pela Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Agricultura, que traz grandes benefícios para as famílias e pequenos produtores da zona rural. Na manhã desta quarta-feira (10), o Prefeito Odon Jr, acompanhado da secretária municipal de agricultura, Fátima Barros, e do coordenador da SEMAAB, Nilton Oliveira, estiveram na comunidade Malhada Limpa para acompanharem a ação.

Em conversa com os moradores, o Prefeito Odon Jr ressaltou a importância do corte de terra. “Esta é uma ação que beneficiou muitas famílias, e muitas destas esperavam por este serviço há 4, 8 anos, e nós estamos realizando desde 2017 em todas as comunidades”, comentou o Prefeito. Para D. Josefa e Canindé, o corte antes do inverno é muito positivo. “O povo está muito feliz, pois quando chegarem as chuvas nós teremos uma terra pronta para o plantio”, comentaram.

De acordo com o coordenador da SEMAAB, Nilton Oliveira, em 2017 foram realizados 580 cortes, e para este ano a expectativa é superar os 600. “Com o corte de terra a chance de infiltração de água na terra é de até 90%, fazendo com que a água penetre neste solo e esteja pronta para o plantio”, comentou. Desde o início deste ano, a Prefeitura já realizou 42 cortes e a expectativa é que chegue até à 200 até o final do mês.