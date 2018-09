Prefeitura de Currais Novos inaugura “Centro de Múltiplo Uso” do bairro Dr. José Bezerra na próxima terça, 18

Crédito Jornalista João Bezerra

A Prefeitura Municipal de Currais Novos inaugura na próxima terça-feira (18) um novo espaço de lazer, cultura e que poderá ser utilizado para diversas atividades sociais e educativas: o Centro de Múltiplo Uso do Bairro Dr. José Bezerra de Araújo, localizado na Rua do Petróleo e que foi construído com recursos próprios do município.

A inauguração acontecerá a partir das 19h com a presença do Prefeito Odon Jr, secretários municipais, servidores, e com a participação da Associação dos Moradores do Bairro e da comunidade. O Centro é um novo equipamento público em benefício da população, principalmente para os moradores do bairro Dr. José Bezerra de Araújo, que poderão utilizá-lo para diversas ações importantes. “Esta é mais uma obra importante que entregamos ao bairro e à população de Currais Novos”, comentou o Prefeito Odon Jr.