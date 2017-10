Prefeitura de Currais Novos expande rede de postes de iluminação no bairro Radir Pereira

Credito das fotos: Jornalista João Bezerra

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) concluiu nesta terça-feira (17) a expansão da rede de iluminação no bairro Radir Pereira, no trecho localizado na saída para a cidade de Lagoa Nova. Os postes foram fixados em toda a extensão da via pública e irá melhorar a segurança e visibilidade dos motoristas e da população que trafega pelo local. O Prefeito Odon Jr esteve no bairro na noite desta terça e parabenizou a equipe da SEMOSU pela ação. “Foi um serviço bem feito pela equipe da Secretaria de Infraestrutura que garantirá melhor segurança para a população”, comentou o Prefeito. “Enquanto gestão pública estamos buscando investir o dinheiro dos impostos em retorno para a comunidade”, finalizou.