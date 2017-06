Prefeitura de Currais Novos está reformando Quadra Esportiva do “Largo Jr Toscano”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) iniciou na última segunda-feira (19) a reforma da Quadra de Esportes do “Largo Jr Toscano”, importante espaço para a prática de esportes e atividades físicas localizado entre o bairro Dr. José Bezerra (Promorar) e Walfredo Galvão (IPE). De acordo com o Secretário de Obras, Lucas Galvão, a “Nova Quadra do Largo” terá um muro de proteção com a fixação da tela metálica, novas traves, além de iluminação com lâmpadas de 400 watts, a “luz branca”. “O Prefeito Odon Jr recebeu a reinvindicação da população para que a Prefeitura reformasse a quadra, e prontamente estamos atendendo esta solicitação que garantirá uma melhor prática das atividades físicas e esportivas neste local”, disse Lucas.