Prefeitura de Currais Novos está realizando limpeza nas paredes dos açudes Totoró e Dourado

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos está realizando serviços de recuperação e limpeza em dois dos principais reservatórios do município: o Totoró e o Dourado. O Prefeito Odon Jr esteve no último domingo (07) no Povoado Totoró e conferiu os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a Associação de Desenvolvimento do Povoado e moradores. “Fui conferir o serviço de recuperação e limpeza na parede do Açude do Totoró, que foi concluído através da parceria da Prefeitura com a Associação e moradores”, disse o Prefeito. “Com essas parcerias tem sido possível realizar diversas ações nas várias comunidades rurais. Agora, é aguardar que venha um bom inverno, pois esta ação era um pedido antigo da comunidade que está sendo realizado antecipadamente ao período chuvoso”, comentou.

Na manhã desta terça-feira (09), o Prefeito Odon Jr e o Secretário Chefe de Gabinete, Francisco Medeiros, acompanharam os serviços de limpeza na parede do Açude Dourado. “Um lado está concluído e o outro será iniciado em breve”, comentou. Uma equipe da SEMOSU está atuando desde a semana passada no local.