Prefeitura de Currais Novos entregará 127 títulos de moradia a famílias do “Alto de Santa Rita”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Uma grande vitória para 127 famílias do bairro “Alto de Santa Rita” em Currais Novos será concretizada nesta quarta-feira (12) com a entrega realizada pela Prefeitura Municipal dos títulos de posse de Unidades Habitacionais do Governo Federal construídas em 2006 no “Conjunto Gilberto Lins”. A solenidade será realizada no Pátio da Capela de Santa Rita às 19h, e contará com a presença do Prefeito Odon Jr, secretários municipais, e moradores.

Para a concretização desta regularização fundiária, a Prefeitura Municipal de Currais Novos realizou entrevistas, estudo social das famílias, a situação socioeconômica de cada uma delas, e fez um diagnóstico de vulnerabilidade do bairro e da infraestrutura básica existente naquela localidade. De acordo com a equipe técnica do Setor de Habitação e de Assistência Social da SEMTHAS, pouco mais de 95% destes títulos serão em nome de mulheres e 57% das famílias são beneficiárias do Programa “Bolsa Família”.

Com esta entrega de títulos, a Prefeitura Municipal de Currais Novos legitima a posse da moradia destas famílias que há mais de 10 anos sonhavam com esse documento. Após esta regularização, a equipe técnica iniciará o processo da regularização de moradias no bairro Dr. José Bezerra de Araújo, e posteriormente do Conjunto Habitacional localizado no bairro Dr. Sílvio Bezerra de Melo.