Prefeitura de Currais Novos entrega oficialmente Ginásio de Esportes da Escola Municipal “Professora Trindade Campelo”

Foi entregue oficialmente pelo Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, na tarde desta quinta-feira (03) as chaves do Ginásio de Esportes da Escola Municipal “Professora Trindade Campelo”, no bairro Silvio Bezerra de Melo. O Ginásio, que foi construído na gestão passada, não tinha sido oficialmente entregue por algumas pendências, como a construção do muro e alguns reparos na estrutura da obra, que foram realizados pela atual administração municipal.

“Estive presente junto com os secretários Lucas Galvão (obras) e Jorian Pereira (Educação) na entrega das chaves à diretor Magna de Fátima, e sei o quanto este ginásio será importante para os alunos e comunidade”, disse o Prefeito Odon Jr, que lembrou que a obra foi “conseguida e construída na gestão do ex-Prefeito Vilton Cunha”. “Tenho certeza que esse ginásio atenderá as demandas culturais, esportivas e sociais deste bairro”, comentou o Prefeito. Após a entrega oficial, houve apresentação da banda marcial da escola e do grupo musical de flauta.