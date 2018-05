Prefeitura de Currais Novos entrega 524 novas carteiras para escolas e creches municipais

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Proporcionar uma educação pública de qualidade requer investimentos em vários setores, e como forma de atenuar um déficit antigo no mobiliário de creches e escolas municipais e ofertar um ambiente mais confortável para crianças e jovens, a Prefeitura Municipal de Currais Novos entregou na manhã desta quinta-feira (10) 524 novas carteiras para unidades escolares do município. A solenidade de entrega aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) e contou com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, do secretário da SEMEC, Jorian Santos, do vereador Rady Dias, além da equipe da SEMEC, secretários municipais, diretores e coordenadores de escolas e professores.

O Prefeito Odon Jr ressaltou a importância dos investimentos na educação. “Mesmo na dificuldade temos avançado muito na educação. Buscamos melhorar a estrutura das escolas e creches, e esta entrega de novo mobiliário mostra o quanto temos buscado investir na melhoria das nossas escolas e da nossa educação”, comentou.

Para Jorian, a entrega significa um momento especial. “Nossas crianças tem que ter o melhor possível, e nosso trabalho é sempre buscar atender as necessidades das nossas escolas”, disse. De acordo com a SEMEC serão entregues 200 kits de carteira e cadeira para o ensino fundamental, e 324 cadeirinhas com 54 mesas para o ensino infantil (creches). Em 2017, a SEMEC conseguiu diminuir um grande déficit de carteiras através de parceria com o IFRN.