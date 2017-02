Prefeitura de Currais Novos em parceria com a CAERN está recapeando trecho da Av. Teotônio Freire

A Prefeitura Municipal de Currais Novos iniciou na manhã desta terça-feira (07) o recapeamento asfáltico no trecho da Avenida Teotônio Freire que foi danificado com a ruptura de uma rede da CAERN, serviços estes que estão sendo realizados em parceria com a própria Companhia de Águas e Esgotos do RN que cedeu o material para os serviços. O secretário municipal de obras e serviços urbanos, Lucas Galvão, acompanhou os serviços e agradeceu a parceria com a CAERN. “Após a nossa reunião com o chefe do escritório local, Adelson, e com a Gerente Regional Seridó da CAERN, Rosy Gurgel, conseguimos o material para esta ação que irá melhorar o fluxo de veículos neste trecho”, disse Lucas. Nesta primeira etapa está sendo recapeado o trecho entre a CAERN e o cruzamento com a Rua Baldômero Chacon, onde estão sendo utilizados 7m² de asfalto, e posteriormente será realizada o recapeamento da faixa contrária.