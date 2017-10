Prefeitura de Currais Novos é uma das parceiras do projeto “Música e Arte na Praça”

Todas as quintas-feiras em Currais Novos serão especiais para a população ou visitantes que passarem a partir das 17h30 na Praça Cristo Rei, e o motivo é o projeto “Música e Arte na Praça”, idealizado pelo músico Chaguinha e que conta com a parceria importante da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), além do apoio do Vereador Marquinhos e da Única Master. De acordo com Chaguinha, o projeto tem o intuito de destacar os talentos da música e da arte de Currais Novos. “É um momento especial de música onde todos podem participar e prestigiar”, comentou Chaguinha. O projeto acontece no palco montado ao lado do Obelismo “Ulisses Telêmaco”.