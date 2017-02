Prefeitura de Currais Novos e IDEMA discutiram sobre investimentos, mineração e criação de Unidade de Conservação

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, se reuniram na tarde desta terça-feira (21) em Natal com o Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Rondinelle Oliveira, para discutirem sobre projetos e investimentos importantes que estão sendo realizados em Currais Novos. No encontro, discussão sobre a instalação de novos empreendimentos na cidade, atividades de mineração, e a criação de uma Unidade de Conservação no Seridó. “Importante essa reunião para discutirmos sobre o desenvolvimento econômico e sustentável de Currais Novos”, disse o Prefeito Odon Jr.

O Programa de fomento a criação de Unidades de Conservação Municipal vem desenvolvendo atividades de incentivo à criação de unidades municipais com o objetivo de preservar ambientes de grande relevância ecológica, biológica, geológica e também paisagística. Segundo o IDEMA, a criação destas unidades é importante para elevar o percentual de áreas protegidas no Estado.