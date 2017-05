Prefeitura de Currais Novos e Associações Rurais se reuniram para planejar ações para o segundo semestre

A Prefeitura Municipal de Currais Novos e as Associações Rurais do Município se reuniram na manhã desta segunda-feira (08) na sede do Sindicato do Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, para planejarem as ações a serem executadas na zona rural do município no segundo semestre, planejamento este que democratizará os serviços prestados à população rural. Participaram do encontro o Prefeito e Vice Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves; a Secretária Municipal de Agricultura, Fátima Barros; a presidente do STTR, Maria do Céu Aprígio, representantes da EMATER e equipe técnica da SEMAAB.

Durante a reunião foi discutida e aprovada a divisão do município em quatro regiões para a realização das ações, que contemplará, por exemplo, a recuperação de estradas, construção e recuperação de barreiros e açudes. Um sorteio com a ordem do cronograma das ações foi realizada entre os quatro grupos divididos por povoados e sítios agrupados de acordo com a proximidade.

O Prefeito Odon Jr agradeceu a parceria com as associações, sindicato e EMATER na realização de diversas ações que já beneficiaram centenas de famílias, como o corte de terra. “Temos uma excelente equipe à frente da Secretaria de Agricultura e já conseguimos realizar muitas coisas que se esperavam há décadas”, comentou o Prefeito, que aproveitou para informar que solicitou ao Governo do Estado a sessão do espaço do “Parque de Exposições” para sediar a Secretaria de Agricultura, que dará melhores condições de atendimento ao homem e mulher do campo. Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, “essa setorização da zona rural é fundamental para democratizar as ações”. A Secretária de Agricultura, Fátima Barros, lembrou que o município de Currais Novos tem em torno de 600 KM de estradas vicinais, e destacou a importância da recuperação destas vias para a população. “Nesta primeira etapa iremos recuperar as partes mais críticas destas estradas, aliando esta ação com a recuperação dos barreiros”, afirmou.