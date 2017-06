Prefeitura de Currais Novos divulga regulamento do XXII Festival de Quadrilhas Juninas do FORRONOVOS 2017

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMTUR), com apoio da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, divulgou na manhã desta quinta-feira (01) no Diário Oficial dos Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn) o regulamento do XXII Festival de Quadrilhas Juninas do FORRONOVOS 2017.

O FORRONOVOS, tradicional festejo junino curraisnovense, acontecerá de 15 à 18 de junho, e tem em sua programação o festival de quadrilhas juninas nas categorias tradicional e estilizada, competição esta que acontecerá no Ginásio de Esportes “Cortez Pereira”, na Avenida Cel. José Bezerra. Para mais informações sobre o festival e inscrições, os interessados devem acessar o linkhttp://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/56BCB307 e seguir as orientações.

Neste ano, o evento tem como tema “No chiado da chinela”, e terá diversas atrações culturais, shows, festival de quadrilhas, escolha da rainha e rainha-mirim, apresentações especiais, corredor cultural, corrida da fogueira, culinaristas, entre outras atrações. A arte deste ano foi idealizada pelo artista Manoel Neto.