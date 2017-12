Prefeitura de Currais Novos destinará em 2018 mais de R$ 100 mil para projetos do FIA

Referência no Rio Grande do Norte no apoio financeiro aos projetos contemplados com recursos do “Fundo Especial para a Infância e Adolescência”, a Prefeitura Municipal de Currais Novos, através do Prefeito Odon Jr, entregou na tarde desta quinta-feira (28) os cheques aos 16 projetos sociais contemplados no último edital do FIA, dinheiro este que será fundamental para o trabalho em prol das crianças e adolescentes no município. Num valor de pouco mais de R$107 mil, a Prefeitura é a maior doadora de recursos ao FIA, mas entidades como Banco do Nordeste, por exemplo, e recursos provenientes da declaração do imposto de renda, também contribuem com os projetos do FIA. Órgãos da justiça como Ministério Público e a Vara Cível, além do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, são fundamentais na garantia destes recursos. Na solenidade, o Prefeito Odon Jr ressaltou a importância do apoio da Prefeitura aos projetos financiados pelo FIA. “Com essa ação, centenas de crianças de Currais Novos terão oportunidades de formação, educação e ocupação, podendo mudar de vida e serem sensibilizadas para se tornarem pessoas de bem e cidadãos protagonistas”, comentou. “Esta ajuda atinge diretamente quem mais precisa, e nós sabemos o quanto isto é valioso”, finalizou. Participaram do evento, o Presidente do CMDCA, Luzitércio Albuquerque; Adaildo Santos; o secretário de saúde, Luciano Oséas; o coordenador da SEMTHAS, Wilton Júnior; os vereadores João Neto e Zefinha Moura; e representantes dos projetos contemplados com os recursos do FIA.