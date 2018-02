Prefeitura de Currais Novos decreta ponto facultativo nos dias 12 e 14 de fevereiro

A Prefeitura Municipal de Currais Novos publicou no Diário Oficial o decreto nº 4722 que dispõe sobre o ponto facultativo no período de carnaval e quarta-feira de cinzas nos órgãos e entidades da administração direta e indireta, respectivamente na próxima segunda (12) e quarta (14), excetuando-se as atividades ou serviços considerados essenciais.